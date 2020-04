Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Fahrraddieb - Unbekannter mit neuwertigem Damenrad flüchtig

Neuss (ots)

Nur wenige Minuten reichten einem dreisten Dieb, um am Montagnachmittag (27.04.) in Neuss ein Damenfahrrad mitgehen zu lassen. Der Sohn der Besitzerin staunte nicht schlecht, als gegen 14.30 Uhr ein Unbekannter mit dem Drahtesel seiner Mutter das Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße verließ.

Der 11-Jährige forderte den vermeintlichen Dieb noch auf, sofort stehen zu bleiben. Dieser trat jedoch in die Pedale, schubste den Jungen leicht zur Seite und verschwand in Richtung Rheinpark. Eine Fahndung durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief ohne Erfolg. Der Deutsch sprechende Fahrraddieb konnte folgendermaßen beschrieben werden: zirka 30 Jahre alt, schlanke Statur, mit gebräunter Haut. Er trug ein Cappy, einen grünen Mundschutz und dunkle Bekleidung.

Bei dem gestohlenen Bike handelt es sich um ein neuwertiges, schwarzes Damenrad des Herstellers "Kalkhoff", Modell "Agatta XXL 8R".

Hinweise auf den Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrrades, werden erbeten an das Kriminalkommissariat 21 in Neuss (Telefon 02131 300-0).

