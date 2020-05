Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zweiradfahrer verletzt sich bei Flucht vor der Polizei

Rommerskirchen (ots)

Am 03.05.2020, gegen 01:40 Uhr, wollten Polizeibeamte den Fahrer eines Zweirades, einen 34-jährigen Rommerskirchener, im Bereich Evinghoven kontrollieren. Dieser flüchtete ohne Schutzhelm mit seinem Zweirad in Richtung der Ortslage Anstel. Dabei missachtete er die Anhaltezeichen. Im Bereich Wasserburgstraße/Mühlenweg stürzte der Flüchtige auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit. Er setzte daraufhin zunächst seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Am Zweirad war kein Kennzeichen angebracht und es besteht der Verdacht, dass der Rommerskirchener unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Rommerskirchener wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Das beschädigte Zweirad wurde sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-20210

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell