Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl von Leergut - Polizei stellt Tatverdächtigen

Neuss (ots)

Am frühen Montagmorgen (04.05.) erhielt die Polizei Kenntnis von einer verdächtigen Person auf dem Gelände eines Getränkegroßhandels, an der Straße "Am Fuchsberg" in Neuss-Uedesheim. Gegen 04:45 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter des Unternehmens nach eigenen Angaben einen Unbekannten, der auf dem Gelände offenbar Leergut in Plastiksäcke füllte und diese anschließend über den Betriebszaun warf. Sofort informierte er die Polizei. Augenblicke später gelang es den Ordnungshütern noch auf dem Betriebshof, einen 43-jährigen Tatverdächtigen zu stellen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen den Neusser wegen Diebstahlsverdachts aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell