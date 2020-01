Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht - Wer schrieb diesen Zettel?

Hameln (ots)

Am Mittwoch, 15.01.2020, kam es in der Zeit von 10:45 Uhr - 13:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Parkgarage am Kopmanshof.

Als die Geschädigte 53-jährige Frau aus Hameln am Mittag zu ihrem geparkten Peugeot zurückkam, bemerkte sie nach kurzer Zeit einen Zettel unter ihrem Scheibenwischer. Auf dem Zettel war ein Kennzeichen notiert, dazu der Zusatz "hat ihr Auto links gestriffen - vorne".

Der beschädigte Pkw stand in der unteren Ebene der Parkgarage abgestellt und wurde aller Wahrscheinlichkeit nach beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Zur genauen Aufklärung des Unfallhergangs, wird der Urheber des Zettels nun gebeten, sich bei der Polizei Hameln zu melden.

Ein Foto des Zettels ist der Meldung angehängt.

Auch von möglichen anderen Zeugen nimmt die Polizei Hameln gerne Hinweise unter der Telefonnummer: 05151-933222 entgegen.

