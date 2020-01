Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall mit Blechschaden - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Blechschaden am Freitag (10.01.2020) in Hameln, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17.15 Uhr kam es an der Einmündung Deisterstraße/Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skoda Octavia einem Opel Corsa.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die Fahrzeugführerin des Skoda, eine 22 Jahre alte Frau aus Hameln, die Deisterstraße in Fahrtrichtung Hannover. Dabei kollidierte ihr Pkw mit dem Opel Corsa einer 49 Jahre alten Hamelnerin, die von der Bahnhofstraße nach links auf die Deisterstraße einbog.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Beide Fahrzeugführerinnen gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Da ein Defekt der Ampelanlagen ausgeschlossen werden kann, muss eine der beiden Fahrzeugführerinnen bei Rot gefahren sein.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte nach Angaben der vor Ort eingesetzten Beamten reger Fahrzeugverkehr. Ermittler des für Verkehrsunfälle zuständigen 7. Fachkommissariates hoffen daher, dass es Zeugen für den Unfall gibt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell