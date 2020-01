Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefahrenstelle durch ausgehobenen Gullideckel

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zum 12.01.2020 wurde auf der Schloßstraße, zwischen Schloßplatz und Südstraße, durch unbekannte Täter ein 20 x 40 cm großer Gullideckel aus der Gosse entfernt. Bei der Nachsuche wurde das Teil nicht mehr aufgefunden und muss nun durch ein neues ersetzt werden. Eventuell wurde es auch in die Graft geworfen. Sollte es Zeugen für den Tatablauf geben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

