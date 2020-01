Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Roter Kleinwagen überfährt Baustellenampel und flüchtet (Zeugenaufruf!)

Salzhemmendorf (ots)

Heute Morgen gegen 10.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 54 zwischen Salzhemmendorf und Lauenstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach Zeugenaussagen und nach Auswertung der vorhandenen Spuren befuhr ein roter Kleinwagen die Kreisstraße 54 (Salzhemmendorfer Straße) von Lauenstein nach Salzhemmendorf. An einer Baustelle Ortseingang Salzhemmendorf überfuhr der Pkw eine Warnbake sowie Baustellenampel und schleuderte diese Verkehrseinrichtungen von der Straße. Unbeirrt setzte der Fahrer die Fahrt in Richtung Salzhemmendorf fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der Wagen, mit dem der Fahrer flüchtete, dürfte nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt sein. Zumindest wurden an der Unfallstelle abgerissene Fahrzeugteile aufgefunden, die nach erster Begutachtung auf einen VW-Kleinwagen (möglicherweise Typ "Fox") hindeuteten.

Die Polizei fahndete nach Eingang der Unfallmeldung nach dem roten Kleinwagen, konnte diesen jedoch nicht auffinden.

Daher fragt die Polizei Bad Münder nach Zeugen, die den Unfall selbst beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Auto geben können.

Hinweise werden von der Polizeistation Salzhemmendorf unter Tel.-Nr. 05153-803320 oder vom Polizeikommissariat Bad Münder unter Tel. 05042-93310 entgegengenommen.

