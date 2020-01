Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Gaststätte

Bad Pyrmont (ots)

Am 12.01.2020, gegen 03.20 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Lokales an der Straße "Am Hylligen Born" ein und durchwühlte im Lokal Schubladen und Schränke. Ihm schien nicht klar gewesen zu sein, dass im Lokal keine Bargeldbestände nach Geschäftsschluss liegen gelassen werden. Nach vergeblicher Suche entwendete er lediglich eine Flasche Cola. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro für die Fensterscheibe, der Wert der Flasche Cola wird auf einen Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell