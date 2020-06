Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch, Fahrraddiebstahl & Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden-Höfen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Blumenstraße geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Fahrlässige Körperverletzung mit Unfallflucht durch Taxifahrer

Am Donnerstagmorgen gegen 08:20 Uhr wurde eine Fußgängerin beim Überqueren der Bahnhofstraße durch einen bisher unbekannten Taxi-Fahrer verletzt. Die 14-jährige Schülerin betrat den dortigen Fußgängerüberweg, nachdem ein von rechts kommender PKW ihr ordnungsgemäß den Vortritt überlassen hatte. Ein unvermittelt von links heranfahrender Taxifahrer bremste erst ab, als sich die Frau bereits auf dem Zebrastreifen befand. Trotz ihres Versuches, sich rückwärts aus dem Gefahrenbereich zu entfernen, überrollte das Taxi den linken Fuß der Frau und verletzte sie hierbei leicht. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin ohne Nachfrage unerlaubt vom Unfallort. Die Schülerin musste aufgrund des Vorfalls ärztlich behandelt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein 69-jähriger BMW-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr auf der L 1193 von Weinstadt in Richtung Waiblingen unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Einmündung in Richtung Beinstein kam ihm ein Pkw entgegen, der sich deutlich auf seiner Fahrspur befand. Um eine Kollision zu verhindern, wich der BMW-Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit dem Bordstein. Hierbei wurde ein Reifen samt Felge beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr unvermittelt weiter, ob er den Unfall bemerkt hat ist unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Hegnach: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen 8:15 Uhr und 20:20 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe am Donnerstag in eine Wohnung in der Hauptstraße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Das Polizeirevier Waiblingen sucht dennoch Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen in der Rosenstraße geparkten Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Skoda beträgt rund 200 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Von tiefstehender Sonne geblendet

Da er von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah ein 21-jähriger BMW-Fahrer beim Befahren der Winnender Straße einen am Straßenrand geparkten Fiat und kollidierte mit diesem. Beide Pkw wurden beim Unfall am Donnerstagmorgen gegen 6:50 Uhr so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Straße wurde zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge kurzzeitig vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Schwaikheim: Fahrraddiebstahl

In der Nacht zum Freitag, zwischen 20:30 Uhr und 01:40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein rotes Mountainbike der Marke Cube, das mit einem Schloss am Bahnhof angekettet war. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Berglen: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines VW Golf war in der Nacht zum Freitag gegen 1:20 Uhr auf der L1140 von Rohrbronn kommend in Richtung Hößlingwart unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Um eine Kollision mit diesem zu vermeiden, wich er nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Glück im Unglück: Zu einer Kollision mit dem Reh kam es nicht, es konnte seinen Weg unverletzt fortsetzen.

Alfdorf: Feuerwehreinsatz

Mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Alfdorf-Pfahlbronn und Alfdorf am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr ins Seniorenheim in der Straße Haubenwasenhof aus, da dort zuvor Brandalarm ausgelöst wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, da ein dementer Heimbewohner den Alarmknopf betätigt hatte.

Schorndorf: Lkw contra Pkw

Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Lkw bemerkte am Donnerstag, kurz vor 14 Uhr beim Befahren der Heinkelstraße zu spät, dass die vor ihm fahrende 41-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste und fuhr dieser auf. Der Pkw der Frau wurde hierbei im Heckbereich beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Bereits am Dienstag zwischen 9:45 Uhr und 10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem REWE-Parkplatz in der Daimlerstraße einen geparkten Ford-Fiesta und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw, der in der Nähe des Altglascontainers geparkt war, beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegengenommen.

Backnang: Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Yamaha war am Donnerstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr auf der Weissacher Straße in Fahrtrichtung Weissach im Tal unterwegs. Kurz nach der Einmündung Weissacher Straße / Im Flieder musste die vor ihm fahrende 23-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen, was der Jugendliche Zweiradfahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Allmersbach im Tal: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Aufgrund einer Baustelle kam der Verkehr in der Backnanger Straße in Richtung Rudersberg am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr mehrfach ins Stocken. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger des vor ihm fahrenden 66-jährigen Mercedes-Fahrers auf. Dieser wurde anschließend noch leicht auf den davor stehenden Hyundai eines 57 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall kam es in der Ortsdurchfahrt zu einem größeren Rückstau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell