Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Praxisräume

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Praxisräume in der Bergstraße haben sich Einbrecher in Otterberg als Ziel ausgesucht. Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft haben, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten.

Bei ihrer Suche nach Beute durchwühlten die Täter mehrere Schränke, leerten ein Sparschwein und nahmen ein Laptop mit. Auch ein Medikamenten-Schrank wurde aufgebrochen; daraus fehlt allerdings den bisherigen Überprüfungen zufolge nichts. Die Höhe des Sachschadens liegt im dreistelligen Bereich.

Täterhinweise gibt es bislang keine. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagmittag, 12.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell