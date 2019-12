Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Versuchter Einbruch in Elsenztalschule Ermittlungen der Polizei dauern an - Zeugen gesucht

Bammentakl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 2. Weihnachtsfeiertag wurde die Neckargemünder Polizei über einen Einbruch in die Elsentztalschule im Herbert-Echner-Platz informiert. Beim Eintreffen der Beamten wurde eine eingedrückte Glastüre festgestellt; aus den Räumlichkeiten der Schule wurde ersten Überprüfungen nach nichts entwendet. Die weiteren Ermittlungen bzw. Abklärungen mit Verantwortlichen der Schule dauern jedoch noch an.

Die Freiwillige Feuerwehr Bammental sicherte die Einstiegsstelle.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen über die Weihnachtsfeiertage gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, mitzuteilen.

