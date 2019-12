Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Dönerimbiss

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über eine Hintertüre verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einem Dönerladen "Am Hauptbahnhof". Aus einer Kasse ließen sie offenbar einen Bargeldbetrag von rund 100 Euro mitgehen. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, zu melden.

