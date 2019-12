Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt: Toyota Avensis beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

2.000 Euro Schaden richtete ein bislang unbekannter Autofahrer am 1. Weihnachtsfeiertag an einem in der Ehehaltstraße in Höhe des Anwesens Nr. 53 geparkten Toyota Avensis an. Als Unfallzeit müsste demnach Mittwochabend zwischen 19 und 20 Uhr in Frage kommen. Trotz des Schadens kümmerte sich der Verursacher nicht und setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880.

