Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Wildunfall auf der B 291

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag war ein BMW-Fahrer auf der B 291 von Walldorf in Richtung Oftersheim unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, das dabei auch getötet wurde. Der Fahrer selbst überstand den Unfall zum Glück ohne Verletzungen; der Schaden am BMW schlägt mit 5.000 Euro zu Buche. Der zuständige Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt.

