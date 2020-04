Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.04.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Ein Auffahrunfall ereignete sich heute früh, um 04:35 Uhr, in der Augustastraße in Eschwege. Zur Unfallzeit fuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Mühlhausen in Richtung "Herkules-Kreuzung". Im Kreuzungsbereich musste der 56-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 57-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend, um 22:51 Uhr, auf der B 7 in der Gemarkung von Waldkappel ereignet hat. Ein 23-Jähriger aus Hessisch Lichtenau erfasste mit seinem Pkw ein Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Der Pkw BMW wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite und der Motorhaube beschädigt.

Um 21:15 Uhr kam es auf der B 250 zu einem Zusammenstoß mit einem Fuchs, der in Höhe von Altenburschla die Bundesstraße überquerte und dabei von dem Pkw eines 19-Jährigen aus Wanfried erfasst wurde. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Brand

Um 21:03 Uhr wurde gestern Abend die Feuerwehr aus Wanfried alarmiert, nachdem ein Feuer in der Straße "Zum Elfengrund" in Wanfried gemeldet wurde. Ursächlich war der Brand einer Restmülltonne in der dort entsorgte Asche offenbar noch nicht gänzlich abgekühlt war und die Tonne dadurch entzündete. Das Feuer griff dann auf den Carport über, an dem einzelne Bretter beschädigt wurden. Auch ein Feld eines Rankenzaunes zum Nachbargrundstück brannte ab. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:40 Uhr ereignete sich gestern Abend auf der L 3247 ein Wildunfall zwischen Altefeld und Netra, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 29-Jährigen aus Eschwege erfasst wurde. Das Reh lief anschließend verletzt davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 22:01 Uhr befuhr gestern Abend eine 60-Jährige aus Neu-Eichenberg die L 3238 zwischen Laudenbach und Uengsterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das in die Fahrerseite des Pkws lief. Das Wildschwein entfernte sich nach dem Aufprall; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein Werbeschild in der Einfahrt eines Hotels in der Straße "Am Sande" in Witzenhausen wurde durch Unbekannte beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12.04.20, 21:00 Uhr und dem 13.04.20, 10:00 Uhr. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Ein ca. 2 x 3 Meter großes Graffiti wurde zwischen dem 09.04.20, 18:00 Uhr und dem 11.04.20 Uhr, 08:00 Uhr auf die Fassade eines Baumarktes in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen gesprüht, wodurch ein Schaden von ca. 300 EUR entstand. Bei dem Graffiti handelt es sich um die das Wort "BÄH!". Hinweise: 05542/93040.

Zwischen dem 11.04.20, 21:00 Uhr und dem 12.04.20, 12:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Naumburger Straße in Witzenhausen-Kleinalmerode. Dort hebelte man ein Fenster eines Gerätehauses aus der Verankerung heraus, wodurch dieses in das Gerätehaus fiel und zerbrach. Ein Eindringen fand augenscheinlich nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben.

