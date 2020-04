Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.04.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Autofahrerin nimmt Lkw-Fahrer die Vorfahrt; Schaden 4400 Euro

Mittwochmorgen gegen 09.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 27 im Kreisverkehr zur Autobahn A 44 bei Oetmannshausen. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Waldkappel hatte beim Durchfahren des Kreisverkehrs aus Richtung Oetmannshausen kommend in Fahrtrichtung Eschwege einem 57-jährigen Mann aus Bad Sooden-Allendorf, der mit Lkw und Anhänger unterwegs war, die Vorfahrt genommen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. An dem Pkw wurde ein Schaden von 4000 Euro festgestellt, der Lkw kam mit 400 Schaden günstiger davon.

Diebe entwenden Rußpartikelfilter von drei Klein-Lkw`s; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 25.03.2020, 18.00 Uhr und dem 08.04.2020, 10.00 Uhr von drei Klein-Lkw`s die Rußpartikelfilter und teilweise auch die Abgasanlage ausgebaut und entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Autohauses in der Thüringer Straße/Ecke Mönchewinkel in Eschwege. Der Stehlwert der Fahrzeugteile liegt bei etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall; Schaden 4000 Euro

Zu einem Auffahrunfall in Eschwege am sog. "Leimentor-Kreisel" kam es am Mittwoch gegen 12.35 Uhr. Eine 65-jährige Autofahrerin aus Eschwege fuhr auf den Wagen einer ebenfalls aus Eschwege stammenden 35-jährigen Frau auf. Beide waren zunächst von der Humboldtstraße kommend in den Kreisverkehr gefahren. Als die 35-Jährige den Kreisel in Richtung An den Anlagen verließ und dann verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die 65-Jährige, die sich in gleicher Fahrtrichtung dahinter befand, zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 4000 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Toyota Aygo aus Garage geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr und Mittwochvormittag, 11.30 Uhr haben unbekannte Täter auf bislang noch ungeklärte Weise einen Pkw Toyota aus einer Garage entwendet. Bei dem Fahrzeug selbst handelt es sich um einen grauen /eisblauen Toyota Aygo, der mit den amtlichen Kennzeichen ESW-SI 57 zugelassen ist. Das Auto stand in einer in einer Garage, die in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf integriert ist. Der Stehlwert des Fahrzeugs wird mit 2000 Euro angegeben. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0 oder die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen gegen 05.35 Uhr Uhr ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau auf der Landesstraße L 3241 zwischen Netra und Altefeld. An dem Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Schaden, es musste zudem abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Das Tier entfernte sich von der Unfallstelle.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl auf dem Hohen Meißner; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochvormittag, 11.15 Uhr und Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr haben Unbekannte von einem geparkten schwarzen Pkw Skoda die beiden amtlichen Kennzeichen geklaut. Das betroffene Fahrzeug stand auf einem Wanderparkplatz auf dem Hohen Meißner entlang der Landesstraße L 3241 in Höhe der Bushaltestelle "Berggasthof Hoher Meißner" geparkt. Es handelt sich um die Kennzeichen KS-I 1853. Durch den Diebstahl richteten die Diebe außerdem noch Sachschaden an den Kennzeichenhalterungen des Fahrzeugs an. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05652/9393-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell