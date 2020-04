Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes; unbekannter Mann verursacht einen Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am gestrigen Montag gegen 14.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes Am Eschenbornrasen in Witzenhausen einen geparkten Pkw Toyota beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Zur Unfallzeit stand der durch den Vorfall in Mitleidenschaft gezogene graue Pkw Toyota auf dem besagten Parkplatz ordnungsgemäß geparkt. Die Ehefrau des Fahrzeugeigentümers war zum Einkaufen in den Markt gegangen. Auf dem Rücksitz des Toyotas befand sich noch die 11-jährige Tochter der Frau, die während des Einkaufs im Auto warten wollte.

Rechts neben dem Toyota stand ein grauer VW Polo geparkt. Als der unbekannte Fahrer des VW Polo zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, verursachte der Mann beim Öffnen seiner Fahrertür einen Schaden an der hinteren rechten Tür des abgestellten Toyota.

Der Mann besah sich dann offenbar kurz den Schaden und verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne seinen weiteren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Von dem 11-jährigen Mädchen, die den Vorfall aus dem beschädigten Toyota heraus beobachten konnte, wird der Verursacher als ca. 40-50 Jahre alter Mann mit Brille beschrieben, der dann seinen Weg allein im dem VW Polo in unbekannte Richtung fortsetzte.

Der verursachte Schaden an dem Toyota liegt bei etwa 500 Euro.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

