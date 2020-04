Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.04.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend, 20.00 Uhr und Montagnachmittag, 14.00 Uhr haben Unbekannte auf dem Parkplatz Werdchen in der Mangelgasse in Eschwege einen blauen VW Polo im Bereich des vorderen linken Kotflügels zerkratzt und dadurch einen Schaden von etwa 300 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

54-jährige Autofahrerin beschädigt geparkten Klein-Lkw; Schaden insgesamt 2300 Euro

Am Montagmorgen gegen 09.20 Uhr hat eine 54-jährige Autofahrerin aus Göttingen beim Rangieren einen geparkten Klein-Lkw beschädigt. Das Ganze passierte auf dem Rathofplatz in Bad Sooden-Allendorf. An dem geparkten Lkw eines 58-Jährigen aus Hessisch Lichtenau entstand ein Schaden von 300 Euro, das Fahrzeug der Verursacherin wurde mit etwa 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebe stehlen Kennzeichen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend, 19.30 Uhr und 08.00 Uhr haben Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-PS 117 entwendet. Die Kennzeichen waren an einem Pkw angebracht, der zum Tatzeitpunkt in der Straße Am Bruch in Bad Sooden-Allendorf abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Zwei Türen in Obdachlosenunterkunft eingetreten, Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Obdachlosenunterkunft der Stadt Bad Sooden-Allendorf in der Straße Kannhöhe haben Unbekannte zwei Türen eingetreten und dadurch einen Schaden von 500 Euro verursacht. Festgestellt wurde die Beschädigung letzte Woche Mittwoch. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

32-jährige Autofahrerin nimmt 28-Jähriger die Vorfahrt; 5500 Euro Schaden

Am Montagnachmittag um kurz vor halb vier hat eine 32-jährige Autofahrerin aus Sontra beim Abbiegen von der Fuldaer Straße nach links auf die Landesstraße L 3249 in Richtung Nentershausen einer 28-jährigen Autofahrerin aus Nentershausen die Vorfahrt genommen. Die 28-Jährige war auf der Landesstraße L 3239 von Nentershausen kommend in Richtung Anschluss Bundesstraße B 27 unterwegs, als die 32-Jährige, die aus Richtung Sontra kam, unvermittelt nach links abbog. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand insgesamt ein Schaden von 5500 Euro.

