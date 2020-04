Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.04.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Polizei untersagt Pkw-Fahrer aufgrund fehlender Fahrerlaubnis die Weiterfahrt

Beamte der Polizei in Eschwege kontrollierten am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Allendorfer Straße in Niddawitzhausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw samt Anhänger, der von einem 42-jährigen Mann aus Rumänien gefahren wurde. Der 42-Jährige legte den Beamten zwar einen Führerschein vor, der jedoch für das Fahrzeuggespann so nicht ausreichend war, so dass die Beamten ihm schließlich die Weiterfahrt untersagen mussten. Gegen den Mann, der im Rahmen der Kontrolle außerdem noch eine Sicherheitsleistung von 200 Euro bezahlen musste, wird nun strafrechtlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

20-Jähriger von drei Personen zusammengeschlagen; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus Eschwege nach eigenen Angaben von drei Personen zusammengeschlagen. Das Ganze geschah offenbar in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege auf offener Straße in Höhe vom Amtsgericht. Ein Passant war zufällig auf den Verletzten aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Polizei und den Rettungsdienst verständigt. Der 20-Jährige, der bei dem Angriff u.a. Schmerzen im Rippenbereich erlitten hat und zeitweilig bewusstlos war, wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer mit südländischem Aussehen handeln soll. Eine nähere Beschreibung war dem 20-Jährigen nicht möglich. Die Polizei nimmt Hinweise in der Sache unter der Nr. 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Katze wird von Pkw erfasst

Am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr erfasste ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach mit seinem Fahrzeug eine Katze, als er die Bundesstraße B 400 zwischen Sontra-Krauthausen und Ulfen befuhr. Die Katze überlebte den Zusammenprall letztlich nicht und verendete noch am Unfallort. Am Fahrzeug des Mannes entstand zudem ein Schaden von 100 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Heute Morgen um kurz nach 06.00 Uhr kollidierte ein 47-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau auf der Landesstraße L 3147 (Spangenberger Straße) von Hessisch Lichtenau kommend kurz vor dem Abzweig nach Hopfelde / Hollstein mit einem Reh. An dem Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden, das verletzte Tier wurde durch einen verständigten Jagdpächter von seinen Leiden erlöst.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01.30 Uhr kollidierte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Reh, als er die Landesstraße L 3469 vom Abzweig B 27 kommend in Richtung Werleshausen befuhr. Das Reh verschwand nach der Kollision im Wald, an dem Auto des Mannes entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell