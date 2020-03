Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei sucht unabhängige Zeugen zu einer Auseinandersetzung um einen Mülleimer vergangenen Sonntag in der Hans-Sachs-Straße

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem eskalierten Streit wegen des Aufstellens eines Mülleimers in einer Grundstückseinfahrt, der sich am vergangenen Sonntagnachmittag in der Hans-Sachs-Straße ereignet hat und schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mündete (wir berichteten bereits https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4535289) sucht die Polizei Schwenningen unabhängige Zeugen. Personen, die den Streit beobachtet haben oder sonst Angaben zu der am vergangenen Sonntagnachmittag in der Hans-Sachs-Straße erfolgten Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

