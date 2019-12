Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Missachtung des Rotlichts und Fahrradfahrerin touchiert

Rinteln OT Westendorf (ots)

(swe). Am 17.12. will eine 16-jährige mit ihrem Fahrrad gegen 07.45 Uhr eine Bedarfampel in Westendorf passieren, als diese für sie Grünlicht zeigt. Als sie gerade losfuhr bemerkte sie einen Pkw, der das Rotlicht missachtete und erst kurz vor einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad auswich. Dabei streifte der Pkw leicht das Vorderrad des Fahrrades, ohne es zu beschädigen. Auch die Radfahrerin hatte Glück, sie wurde nicht verletzt, da sie noch rechtzeitig vom Fahrrad springen konnte. Ein weiterer Pkw, der bei Rot vor der Ampel gehalten hatte, beobachtete den Vorfall. Der Fahrer dieses Pkw wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Wer Angaben zu dem weißen Pkw machen kann, der das Rotlicht missachtete, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

