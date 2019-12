Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufmerksame Kinder als Zeugen

Rinteln (ots)

(swe). Zwei zehnjährige Mädchen aus Rinteln wollten nicht weiter hinnehmen, dass ein Busfahrer ihrer Meinung nach unverantwortlich fährt und eine der beiden erstattete eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige bei der Rintelner Polizei. Hintergrund war, dass die Mädchen in einem Bus von Steinbergen nach Rinteln fuhren und sie dabei bemerkten, wie der Busfahrer während der Fahrt auf seinem Handy herumtippte und dadurch naturgemäß vom Verkehr abgelenkt war. Die Polizei ermittelt nun zuerst einmal, um welchen Busfahrer es sich handelt und ihm droht dann ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. In diesem Zusammenhang lobt die Polizei ausdrücklich das couragierte Verhalten der beiden Mädchen, die als Zeuginnen in diesem Sachverhalt gelten.

