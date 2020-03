Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 06.03.2020 Verhaftung eines Tatverdächtigen nach mehreren Einbrüchen

Landkreis Konstanz - Bodenseekreis (ots)

Als Einbrecher identifiziert und nach Einbrüchen in mehrere Wohngebäude festgenommen wurde am Mittwochvormittag ein im Landkreis Tuttlingen wohnhafter Tatverdächtiger im Alter von 24 Jahren. Der einschlägig vorbestrafte Mann stand unter Führungsaufsicht. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Konstanz vorgeführt. Der Richter ordnete an, den 24-Jährigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Tatverdächtige wurde nach der Vorführung beim Amtsgericht Konstanz in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Tatverdächtige steht im Verdacht, im Zeitraum vom 09.12.2019 bis 12.12.2019 in den zur Großen Kreisstadt Radolfzell am Bodensee gehörenden Orten Böhringen und Markelfingen sowie in der Gemeinde Reichenau mehrere vollendete oder versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser begangen, hierbei Wertsachen und Wertgegenstände mit einem Gesamtwert von über 20.000 Euro erbeutet und hohen Sachschaden verursacht zu haben. Die Durchsuchung seiner Wohnung führte zum Auffinden und zur Sicherstellung von Einbruchsbeute.

Nachdem die zur Bearbeitung solcher Fälle eingerichtete Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Rottweil bereits die Spur des Tatverdächtigen aufgenommen hatte, beging dieser zwischenzeitlich weitere Einbrüche in Stockach, Radolfzell und zuletzt in Friedrichshafen-Kluftern im benachbarten Bodenseekreis.

Keinen Abbruch erlitten die Ermittlungen durch die Polizeistrukturreform 2020. Das kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren wurde zum Ende des Jahres 2019 durch die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eröffnet, zum Jahreswechsel 2019 / 2020 an die Kriminalpolizeidirektion Rottweil übergeben und dort nahtlos bis zum erfolgreichen Abschluss fortgeführt.

Bis zur Festnahme des Tatverdächtigen beteiligten sich die örtlich zuständigen Polizeireviere und Polizeiposten in den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen sowie ein Mobiles Einsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz an diesen erfolgreichen Ermittlungen.

Die Überprüfungen und Auswertungen der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zur beabsichtigten Feststellung von Zusammenhängen zu weiteren, noch ungeklärten Wohnungseinbruchsdiebstählen dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

