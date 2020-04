Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuche in Apotheken

Letmathe (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Nacht gegen Mitternacht versucht, in zwei Apotheken einzubrechen. Kurz vor 24 Uhr hörte eine Zeugin, wie jemand versuchte, Glastür einer Apotheke an der Overwegstraße einzuschlagen. Die Scheibe hielt den Angriffen stand. Sie sprach den jungen Mann an, der daraufhin flüchtete. Der Täter war zwischen 14 und 16 Jahre alt, schlank und bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Kopfbedeckung und Turnschuhen. Nur Minuten, kurz nach Mitternacht, ging der Alarm einer Apotheke an der Hagener Straße los. Dort war es einem schätzungsweise 16- bis 19-Jährigen gelungen, gewaltsam die Tür zu öffnen. Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann und sah ihn wegrennen. Er stieg in seinen Wagen, verfolgte den Täter in Richtung Gennaer Straße bis zur Treppe Richtung Lenneufer. Dort verlor er ihn aus den Augen. Der Unbekannte war laut Zeugenaussage etwa 1,80 Meter groß und schlank, er trug eine grau-weiße Wintermütze, eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Jogginghose mit ca. 10 Zentimeter breiten Streifen am linken Hosenbein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell