Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Warnung vor Betrugsmasche

Zweibrücken (ots)

Bei der Polizeiinspektion Zweibrücken ist er vermehrt zu Bürgerbeschwerden gekommen. Es erfolgen Anrufe von angeblichen Mitarbeitern der Strom- und Verbraucherzentrale. Unter dem Hintergrund von Strompreiserhöhungen wird versucht so an die Kunden- und Kontonummern der Stromkunden zu kommen. Die Anrufe kommen aus dem Ausland. Es wird gebeten keine Daten am Telefon anzugeben, da es zu Betrugshandlungen kommen kann. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell