Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2020, 16:15 Uhr und 08.03.20020, 17:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Handschuhfach eines grauen VW-Polo eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, jedoch ohne Bargeld. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Wagen war in der Straße Oberer Hornbachstaden in Höhe des Anwesens Nr. 8 am Fahrbahnrand geparkt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

