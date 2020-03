POL-PDPS: Fahrzeug überschlagen, Fahrzeug Totalschaden

Polizeidirektion Pirmasens

Am Mittwoch, den 11.03.2020, gegen 07:15 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz die B10 in Richtung Landau. Nach der Anschlussstelle Pirmasens-Centrum/Messe kam die Frau auf der abschüssigen Fahrbahn in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr in den dortigen Grünstreifen wo sich der PKW überschlug und im Hang zum Stehen kam. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befand sich neben der Polizei Pirmasens, ein Rettungswagen und die Feuerwehr der Stadt Pirmasens. Es kam zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen, da die rechte Fahrspur während der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden musste. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.500,00 Euro. | pips

