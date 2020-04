Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 03.04.2020 -Verkehrsunfälle-

Wildunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr kollidierte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Lutter mit einem Reh, als er die Bundesstraße B 250 von Wanfried in Richtung Altenburschla befuhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde im Laufe des Tages in der Eisenacher Straße in Eschwege ein geparkter blauer Opel Meriva von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachgekommen zu sein. An dem Opel entstand ein Schaden von schätzungsweise 1000 Euro an der vorderen Stoßstange. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

44-Jähriger aus Waldkappel muss sich nach Unfall unter Alkoholeinfluss einer Blutentnahme unterziehen; 3500 Euro Schaden

Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr verursachte ein 44-Jähriger Mann aus Waldkappel einen Unfall, als er mit einem 25 km/h Elektro-Trike im Waldkappeler Ortsteil Mäckelsdorf den Lindenweg in Richtung Kastanienweg befuhr und nach rechts in den Kastanienweg abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang geriet der Mann mit dem Vorderrad des Trikes gegen einen Bordstein, verlor die Kontrolle und stieß daraufhin mit einem abgestellten Pkw zusammen. Durch den Aufprall kippte das dreirädrige Kraftfahrzeug um und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Noch vor Eintreffen einer Streife der Polizei in Eschwege konnte das verunfallte Trike von einem herbeigeeilten Anwohner wieder aufgerichtet werden, so dass der Fahrer aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. An der Unfallstelle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, so dass der 44-Jährige sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen musste. Ihn erwartet nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Schaden an dem Trike wird auf ca. 2500 Euro beziffert, an dem Pkw ist ein Schaden von 1000 Euro entstanden.

Wildunfall

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kollidierte um kurz nach Mitternacht ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen auf der Kreisstraße K 55 zwischen Witzenhausen und Blickershausen mit einem Reh. Dadurch entstand an dem Auto ein frontschaden in Höhe von 800 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

