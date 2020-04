POL-ESW: Pressebericht 02.04.2020

Polizei Eschwege

Unbekannte stehlen Pkw-Anhänger im Wert von 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte einen Pkw-Anhänger der Marke STEMA, Modell B 6075 im Wert von 300 Euro entwendet. Der Anhänger, der zum Tatzeitpunkt nicht zugelassen war, stand auf einem eingefriedeten Gartengrundstück "Unterm Steinbruch" in Wanfried. Die Diebe verschafften sich zur Tatzeit, die irgendwann innerhalb der vergangenen 4 Wochen liegen soll, gewaltsam Zutritt durch ein verschlossenes Tor, wodurch zudem geringer Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden an geparktem Pkw von 800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Berkatal-Frankershausen einen geparkten Pkw beschädigt und dabei einen Schaden von 800 Euro verursacht. Das beschädigte Fahrzeug, ein weißer Seat Leon, stand zum Unfallzeitpunkt in der Straße Trift geparkt. Erste Ermittlungen ergaben, dass am Dienstagnachmittag, etwa zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, eine unbekannte Person an der Unfallstelle mit einem sog. "Pocket-Bike" unterwegs gewesen sein soll. Beim Befahren einer Linkskurve sei der unbekannte Fahrer mit dem Pocket-Bike dann gestürzt, wodurch es dann möglicherweise zur Kollision mit dem geparkten Pkw kam. Aufgrund der Umstände und der Beschädigung an dem Auto gilt es derzeit als wahrscheinlich, dass es sich bei dem Fahrer des Pocket-Bike um den Unfallverursacher handelt. Hinweise in der Sache bzw. zu dem Fahrer des Zweirades nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in "Altes Forsthaus" Schlierbach; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, sind unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 20.03.2020, 16.00 Uhr und dem 31.03.2020, 17.00 Uhr in das "Alte Forsthaus" im Schlierbach an der Landesstraße L 3300 zwischen Oberdünzebach und der Wegespinne nach Völkershausen bzw. Weißenborn eingebrochen. Die Täter sind in das Gebäude, dass sich derzeit im Rohbau befindet, gewaltsam über eine verschlossene Kellertür eingedrungen. Die Täter entwendeten aus dem Gebäude u.a. drei Schrottheizkörper, sowie zwei Bohrmaschinen und eine Stichsäge der Marke "Makita". Der Stehlschaden wird hier auf insgesamt 600 Euro beziffert. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Rollender Pkw beschädigt Hausecke und Schild; Schaden insgesamt 3100 Euro

Am gestrigen Mittwochabend gg. 20.30 Uhr hat sich ein offenbar unzureichend gesicherter Pkw selbständig gemacht und ist gegen eine Hausecke gerollt. Das Ganze geschah in Sontra am Glück-Auf-Platz. Das Fahrzeug, dass etwa 20 Minuten zuvor von einem 26-Jährigen aus Kassel nach dessen Angaben ordnungsgemäß und mit eingeschalteter Handbremse abgestellt wurde, rollte letztlich rückwärts die Straße hinunter und kam an einer Hausecke zum Stehen. An dem Fahrzeug wurde ein Schaden von 3000 Euro festgestellt, an der Hausecke bzw. einem dort befindlichen Schild entstand zudem ein leichter Schaden in Höhe von 100 Euro.

