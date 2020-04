POL-ESW: Pressebericht vom 01.04.20

Polizei Eschwege

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein Mountain-Bike der Marke "Haibike" wurde zwischen dem 29.03.20, 19:00 Uhr und dem 30.03.20, 19:00 Uhr in der Schulstraße in Wanfried aus einem Schuppen entwendet. Das Fahrrad war mittels eines Kabelschlosses gesichert. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Im Balzerbornweg in Bad Sooden-Allendorf wurde von einem roten VW Bora das hintere amtliche Kennzeichen (WIZ-O 188) abmontiert und gestohlen. Der Pkw war auf dem Parkplatz "An den Bruchteichen" geparkt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 29.03.20, 15:30 Uhr und dem 30.03.20, 15:30 Uhr. Schaden: 30 EUR. In derselben Nacht wurde in ca. 500 Meter Entfernung auch ein Kennzeichen von einem Anhänger entwendet. Hinweise: 05652/9279430.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in Eschwege gerieten gestern Abend, um 19:06 Uhr, ein 34-Jähriger und eine 33-Jährige, beide aus der Gemeinde Meinhard, zunächst verbal in Streit. In dessen Verlauf schlug der alkoholisierte Mann seine Lebensgefährtin ins Gesicht. Ein Alkoholtest ergab eine Wert von ca. zwei Promille.

Köder ausgelegt

Angezeigt wurde gestern Nachmittag das Auslegen von Ködern in der Gemarkung von Meinhard. Ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard gab an, dass er mit seinem Hund auf dem Feldweg zwischen Werrabrücke und "OSA" unterwegs war, als er bemerkte, dass sein Hund etwas fraß. Dabei soll es sich um Giftköder gehandelt haben. Aufgrund dessen wurde dem Hund durch die Tierärztin ein Medikament zum Erbrechen gegeben. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 05:54 Uhr stellte heute Morgen eine 69-Jährige aus Sontra ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Weldaer Straße in Sontra ab. Nach dem Aussteigen ließ sie die Fahrertür offenstehen, wodurch ein herannahender Pkw, der von einem 46-Jährigen aus Sontra gefahren wurde, mit dem Außenspiegel die geöffnete Tür streifte. Es entstand geringer Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 21:30 Uhr musste gestern Abend die Polizei in Hessisch Lichtenau einschreiten, nachdem ein 38-Jähriger aus Hessisch Lichtenau sich über die nicht aufgeräumten Zimmer aufregte und in der Folge die 41-Jährige Geschädigte an den Haaren zog und durch das Zimmer "schleuderte". Die Geschädigte erlitt dadurch mehrere Hämatome sowie Hautabschürfungen. Neben der Strafanzeige erhielt der 38-Jährige eine Wegweisungsverfügung.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend ein 28-Jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der auf der B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen - in Höhe Freudenthal - unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon, am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 300 EUR.

Um 16:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 6-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Fahrrad die Julius-Klinge-Straße in Wendershausen. Dabei streifte er mit dem Fahrrad beim Vorbeifahren einen geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand.

