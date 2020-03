Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.03.20

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der B 451 ereignet hat. Um 18:35 Uhr war ein 44-Jähriger aus Großalmerode mit einem Ford Transit in Richtung Trubenhausen unterwegs. In Höhe "Ostbahnhof" kam er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto nach rechts von der Bundesstraße ab. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 26.03.20, 12:00 Uhr und dem 28.03.20, 14:00 Uhr wie am gestrigen Tag angezeigt wurde. In der Ortschaft Reichenbach wurde in diesem Zeitraum ein Zaunpfosten im Bereich "Neuer Weg/ Hinter der Mauer" angefahren und beschädigt. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Verkehrsstrafanzeige

Um 15:18 Uhr wurde gestern ein 24-Jähriger aus Sontra dabei beobachtet, wie er in Eschwege in der Straße "Vor dem Brückentor" von einem silbernen Pkw Citroen die Kennzeichen abmontierte, an einen dunklen Pkw anbrachte und anschließend davonfuhr. Die Polizeistreife konnte den Fahrer in der Gemarkung von Schwebda anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer- der auch Halter zu dem Kennzeichen ist - dieses einfach von dem einen Pkw auf den anderen "umrüstete". Das führt nun zu einer Verkehrsstrafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell