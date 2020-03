Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200313 - 0245 Frankfurt-Innenstadt: Zivilfahnder nehmen Taschendieb fest

Frankfurt (ots)

(lu) Bereits am Dienstag, 10.03.2020, beobachteten Zivilfahnder der Frankfurter Polizei einen 52-jährigen Mann, der in verschiedenen Restaurants in der Innenstadt versuchte, die Gäste um ihre Wertsachen zu erleichtern. Es folgte die Festnahme des Langfingers.

Der Taschendieb aus Chile wurde von zivilen Beamten beobachtet, wie er in verschiedenen Restaurants auf der Zeil offensichtlich nach Tatgelegenheiten zum Diebstahl suchte. In einem der Restaurants kam es dann zu einem Taschendiebstahlsversuch.

Bei der Festnahme des Chilenen konnte festgestellt werden, dass dieser bereits mehrfach aus der Bundesrepublik Deutschland abgeschoben wurde, um anschließend erneut einzureisen und Straftaten zu begehen.

Der wohnsitzlose 52-Jährige wurde im Anschluss dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

