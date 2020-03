Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200312 - 0244 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme von zwei "Räubern"

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwochabend, den 11. März 2020, konnten zwei Männer nach räuberischer Erpressung und versuchtem Taschendiebstahl in der Innenstadt festgenommen werden.

Die beiden 19 und 31 Jahre alten Männer traten zunächst gegen 17:00 Uhr an einen 35-jährigen Mann heran, welcher sich an der Toilettenanlage der U-Bahnstation "Alte Oper" aufhielt. Unter Androhung von Gewalt forderten sie von ihm, sein Bargeld an sie auszuhändigen und durchsuchten ihr Opfer folglich nach Wertsachen. Dies war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Als einer der beiden Täter seine Hand in die Tasche steckte und damit eine Waffe imitierte, zusätzlich der andere den Geschädigten aggressiv mit der Faust bedrohte, gab dieser schließlich nach. Der 35 Jahre alte Mann holte seine Geldbörse hervor, aus der sich die Männer bedienten und rund 25 Euro entnahmen. Danach flüchteten sie von der Toilette über den Opernplatz in Richtung Liesel-Christ-Anlage.

Unmittelbar nach ihrer Flucht versuchten beide noch im Bereich der Bockenheimer Anlage einem 29-Jährigen den Rucksack zu stehlen, was jedoch an dessen Gegenwehr scheiterte. Die beiden Beschuldigten konnten nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Hochstraße von der Polizei festgenommen werden. Die zwei wohnsitzlosen Männer wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

