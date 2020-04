Polizei Eschwege

POL-ESW: 26-Jährige durch Verkehrsunfall verletzt

Eschwege (ots)

Um 07:19 Uhr ereignete sich heute Morgen auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra-Hornel ein Verkehrsunfall bei der eine 26-Jährige aus Sontra leicht verletzt wurde. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen beabsichtigte von der L 3249 nach links auf die B 27 abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw der 26-Jährigen, die aus Richtung Bebra kommend in Richtung Eschwege unterwegs war. Da durch den Unfall Betriebsstoffe ausliefen wurde auch die Straßenmeisterei Ringgau angefordert. Beide unfallbeschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 26-Jährige wurde zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Unfallflucht schnell geklärt

Um 09:30 Uhr beschädigte heute Morgen in der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner beim Ausparken einen geparkten Pkw Kia und fuhr dann anschließend davon, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. In dem Kia saß zu dieser Zeit die 31-Jährige Fahrerin aus Großalmerode, so dass die Ermittlungen zum Verursacher schnell zur Aufklärung führten. Schaden: ca. 500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell