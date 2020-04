Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von Lebensmittelmarkt; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwischen Montagmittag, 12.00 Uhr und Mittwochabend, 19.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Großalmerode einen geparkten Pkw beschädigt und hat anschließend Unfallflucht begangen. Unfallörtlichkeit war der Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Marktplatz in Großalmerode. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen KIA Sportage, bei dem ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

