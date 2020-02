Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Randalierer in Bad Driburg Bad Driburg, den 02.02.2020 um 05:24 Uhr

Bad Driburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, um 05:24 Uhr, wurden der Polizei in Bad Driburg im Bereich der "Weißen Mauer" drei randalierende Jugendliche gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei konnte eine 20-jährige männliche Person angetroffen werden, die zwei weiteren Personen sind zu Fuß geflüchtet. Bei der Kontrolle der Person leistete diese körperlichen Widerstand, so dass sie gefesselt werden musste. Durch die Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Da die Person augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde sie in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache verbracht. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde die Person an eine angehörige Person übergeben. /Bat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell