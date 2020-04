Polizei Eschwege

POL-ESW: Ziege aus misslicher Lage befreit und ins Eschweger Tierheim verbracht

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Ziege, die am gestrigen Donnerstag im Eschweger Stadtgebiet frei umherlief und dann gestern Abend in einen 2 Meter tiefen Schacht beim Klinikum Werra-Meißner stürzte, wurde heute Morgen durch Mitarbeiter des Eschweger Tierheims und Beamte der Polizei in Eschwege aus ihrer misslichen Lage befreit und im Anschluss in das Eschweger Tierheim verbracht.

(siehe PM von Freitagmorgen, 09.11 Uhr)

Nachdem bislang alle Versuche gescheitert sind, den verantwortlichen Tierhalter zu ermitteln, legte ein verständigter Mitarbeiter des Tierheims Eschwege mit Unterstützung der Polizei heute Vormittag kurzentschlossen selbst Hand an, kletterte in den Schacht und fing das Tier ein. Nachdem die Ziege auf diesem Wege aus dem Schacht gehoben werden konnte, stand einem Transport ins nahegelegene Tierheim nichts mehr im Wege, wo die Ziege sich derzeit von ihrem Ausflug erholt, bis sie hoffentlich alsbald von ihrem Besitzer abgeholt wird.

