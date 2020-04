POL-ESW: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes; unbekannte Fahrerin verursacht einen Schaden von 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Polizei Eschwege

Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Wehretal-Reichensachsen kam es am gestrigen Montag. Schuld an dem Unfall soll eine Frau sein, die dann anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben soll. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Unfallzeugen.

Am Montagabend zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr hat eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beim Rückwärtseinparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Landstraße in Reichensachsen mit ihrem Fahrzeug einen weißen VW Golf an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Fahrerin, die einen schwarzen Opel Astra mit KS- Zulassung gefahren haben soll, ist nach dem Zusammenprall offenbar noch ausgestiegen und auch von einem Zeugen auf den Vorfall angesprochen worden.

Die Frau hat sich dann aber nicht weiter um die von ihr verursachte Beschädigung gekümmert und hat die Unfallstelle dann unerlaubt verlassen. Der Schaden an dem VW Golf, der einem 53-Jährigen aus Eschwege gehört, liegt bei etwa 1000 Euro.

Zu der Fahrerin mit dem Opel Astra kann noch gesagt werden, dass sie etwa 160 cm groß ist und zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

