Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Versuchter Raub - Mann verletzt

Recklinghausen (ots)

Als er seinen Wagen am Sonntag gegen 19.40 h aus der Garage an der Marienstraße geholt hatte, wurde ein 45-jähriger Gladbecker von einem Mann angesprochen und nach Geld gefragt. Als der Gladbecker sich zu dem Unbekannten umdrehte, wurde er mit einem Messer von diesem angegriffen. Der 45-Jährige wurde an der Hand verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer flüchtete, ohne Beute gemacht zu haben. Er wird wie folgt beschrieben: kleiner als 1,83 m, trug einen Bart und dunkle Kleidung, sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

