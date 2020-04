Polizei Eschwege

POL-ESW: 07.04.2020; mehrere Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu mehreren Wildunfällen im Werra-Meißner-Kreis. Der Gesamtschaden liegt bei 10.000 Euro.

Am Montagabend um kurz vor 21.00 Uhr erwischte ein 35-Jähriger aus Mühlhausen ein Reh, als er mit seinem Auto auf der Landesstraße L 3249 zwischen Hausen und Küchen unterwegs war. Das Fahrzeug wurde mit einem Schaden von 3500 Euro in Mitleidenschaft gezogen, das Reh verendete an der Unfallstelle.

Um 01.30 Uhr kollidierte auf der Bundesstraße B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen ein 26-jähriger Autofahrer aus Kassel ebenfalls mit einem Reh, was bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden an dem Auto wird hier auf 1000 Euro beziffert.

Gegen 05.15 Uhr stieß ein 56-jähriger Autofahrer aus Wildeck auf der Landesstraße L 3459 zwischen Stadthosbach und Thurnhosbach mit einem Reh zusammen, dass nach der Kollision dann in der angrenzenden Feldgemarkung verschwand. Den Schaden am Auto des 56-Jährigen schätzten die Beamten auf ca. 500 Euro.

Auf der Kreisstraße K 12 zwischen Wanfried-Aue und Meinhard-Frieda verendete am Dienstagmorgen um kurz nach halb sechs ein Wildschwein an der Unfallstelle, dass den Zusammenprall mit einem 33-jährigen Autofahrer aus Eschwege nicht überlebte. Der Schaden am Fahrzeug des Mannes liegt bei 5000 Euro.

Um kurz nach halb sieben am heutigen Dienstagmorgen kam es dann noch zu einem weiteren Wildunfall in der Gemarkung Großalmerode auf der Landesstraße L 3238 kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße B 451, als ein 50-jähriger Autofahrer mit einem Reh kollidierte, dass durch den Aufprall verendete. Am Fahrzeug des Mannes entstand zudem nicht unerheblicher Sachschaden.

