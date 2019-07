Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0442 --Senior in Wohnung überfallen--

Ort: Bremen-Schwachhausen, Wachmannstraße Zeit: 14.07.2019, 19:15 Uhr

Am Sonntagabend raubte ein Unbekannter einen 88 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in Bremen-Schwachhausen aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:15 Uhr klingelte der Unbekannte an der Haustür des Mehrfamilienhauses in der Wachmannstraße, in dem auch der 88-jährige Senior wohnt. Dieser öffnete ihm über den Summer die Tür und öffnete zugleich auch seine Wohnungstür. Der Räuber betrat das Treppenhaus und drängte den Bremer unvermittelt in seine Wohnung. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Täter die Geldbörse des Senioren stehlen und anschließend flüchten konnte.

Der Täter wurde als ca. 1,8m groß beschrieben. Er soll kurze dunkle Haare, dunkle Kleidung und weiß-blaue Turnschuhe getragen haben und ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei Bremen fragt, wem der Mann am Sonntag im Bereich der Wachmannstraße aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Beobachten Sie immer erst durch den Türspion, wen Sie vor der Tür stehen haben. Holen Sie sich zur Sicherheit immer eine Vertrauensperson dazu und bitten Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu kommen. Nutzen auch die Gegensprechanlage und öffnen Sie nicht jedem die Tür.

