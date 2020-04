POL-ESW: Pressebericht 08.04.2020

Polizei Eschwege

Diebe stehlen amtliche Kennzeichen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, 08.00 Uhr haben Unbekannte in der Helgoländer Straße in Eschwege von einem geparkten Fahrzeug zwei amtliche Kennzeichen entwendet. Das betroffene Fahrzeug, ein schwarzer Hummer H 2 von General-Motors, war mit den amtlichen Kennzeichen ESW-H 8 versehen und stand auf einem öffentlichen Parkstreifen vor dem Gelände einer Kraftfahrzeug-werkstatt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 0565/925-0 entgegen.

Autofahrer übersieht Fahrradfahrer; 47-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr hat in Eschwege ein 45-jähriger Autofahrer aus Eschwege beim Abbiegen von der Dünzebacher Straße nach links in die Heinrich-Vocke Straße einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen. Der Fahrradfahrer, ein 47-Jähriger aus Eschwege, kam offenbar aus Richtung Gartenstraße, als der Pkw-Fahrer unvermittelt vor ihm abbog. Der Fahrradfahrer wurde von dem Auto erfasst, stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Der 47-Jährige erlitt u.a. multiple Prellungen und ein HWS und wurde später ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Auto entstand zudem Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Auch das Fahrrad des 47-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt.

Verkehrsunfallflucht zwischen Frieda und Aue; Schaden 15100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr musste ein 53-jähriger Autofahrer aus Meinhard auf der Kreisstraße K 12 zwischen Frieda und Aue einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen, der seinerseits offenbar gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte und aufgrund der Dunkelheit und einer mangelnden Fahrradbeleuchtung von dem Autofahrer zu spät erkannt wurde. Der Autofahrer musste daraufhin unerwartet nach links ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto schließlich gegen einen Baum. Der 53-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Pkw des Mannes, der mit einem Schaden von 15000 Euro in Mitleidenschaft gezogen wurde, war nicht mehr fahrbereit und musste letztlich abgeschleppt werden. Zudem entstand eine Beschädigung an einem Leitpfosten und dem Baum. Der unbekannte Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

43-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab; Polizei ordnet Blutentnahme wegen Verdacht des Alkoholkonsums an und stellt den Führerschein sicher

Am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr ist ein 43-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße L 3238 zwischen Walburg und Velmeden nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann hat dann mit seinem Auto zunächst den Straßengraben durchfahren und kam schließlich in einem angrenzenden Feldweg zum Stehen. Als eine Streife der Polizei von Hessisch Lichtenau an der vermeintlichen Unfallstelle ankommt, stellen sie fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht. Zu einem Atemalkoholtest ist der Mann aber offenbar nicht in der Lage, sodass die Beamten letztlich eine Blutentnahme anordnen und den Führerschein sicherstellen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zu einer Beschädigung an dem Pkw oder anderen Einrichtungen kam es allem Anschein nach nicht.

Verkehrsunfallflucht am "Steinweg-Center"; 1600 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr hat in Hessisch Lichtenau ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Am Steinweg aus Richtung Biegenstraße kommend, in Richtung Desseler Straße befahren und ist dann mit dem Fahrzeugdach bei der Einfahrt zum "Steinweg-Center" am Unterfahrschutz hängengeblieben. Offenbar war der Fahrer mit einem größeren Fahrzeug unterwegs und hatte die maximale Durchfahrtshöhe von 3,40 Meter missachtet. Dadurch entstand an dem Unterfahrschutz bzw. der Deckeneinfassung ein Schaden von ca. 1600 Euro. Der Verursacher hat sich dann unerlaubt entfernt, sodass die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau jetzt wegen Unfallflucht ermitteln. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um das Fahrzeug eines Logistikbetriebes, evtl. vom DHL, handeln. Hinweise nimmt die Polizei n Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05652/9393-0 entgegen

Polizei Witzenhausen

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Warnbaken an Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in Witzenhausen gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 16.45 Uhr bis Mittwochmorgen, 06.45 Uhr hat der Unfallflüchtige zwischen Neu-Eichenberg und Witzenhausen auf der Bundesstraße B 27 an einer Baustellenabsperrung insgesamt vier Warnbaken mit den zugehörigen Fußplatten beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Wildunfall (1)

Am Dienstagmorgen gegen 08.15 kollidierte ein 52-jährige Autofahrerin aus Neu-Eichenberg auf der Landesstraße L 3469 zwischen Werleshausen und Anschlussstelle B 27 mit einem Reh. Das Tier verendete noch am Unfallort, am Auto der Frau entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

Wildunfall (2)

Am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr kollidierte ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf auf der Bundesstraße B 27 zwischen Oberrieden und Witzenhausen mit einem Hasen. Am Auto des jungen Mannes entstand ein Schaden von 250 Euro, der Hase entfernte sich von der Unfallstelle.

