Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200329 - 292 Frankfurt-Preungesheim: Kellerbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Samstag, den 28. März 2020, gegen 23.40 Uhr, zu einem Kellerbrand in einem Reihenhaus in der Walter-Hesselbach-Straße. Der dabei entstandene Sachschaden durch Brand- und Rußschäden beläuft sich auf etwa 10.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Zu der genannten Zeit wurden die Bewohner auf Brandgeruch aufmerksam und verließen das Haus. Die von ihnen verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und das Gebäude lüften.

