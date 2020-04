Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Verschmutzung eines Gewässers

Friedewald (ots)

Am 31.03.2020 gegen 18:30 Uhr wurde durch einen Daadener Bürger die Verschmutzung des Friedewälder Baches in der Gemarkung Friedewald gemeldet. Den Ermittlungen der Kriminalpolizei Betzdorf zufolge wurden diese Verschmutzungen, beschrieben als weiß-graue Eintrübung, bereits seit den Mittagsstunden festgestellt. Der vermutliche Verursacher konnte noch am Abend ermittelt werden. Demnach dürfte es sich um irrtümlich eingebrachten Erdaushub (sog. Lette) aus einem Bauvorhaben handeln. Eine nachhaltige Wasser- oder Umweltgefährdung dürfte dadurch nicht entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell