POL-ESW: Unbekannte lagern größere Mengen an Altöl und Sperrmüll ab, Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz an der Bundesstraße B 27 zwischen Albungen und Bad Sooden-Allendorf, kurz vor Kleinvach, mehrere Behältnisse mit Altöl und Sperrmüll verbotenerweise abgelagert. Der Tatzeitraum ist nicht genau bekannt, festgestellt wurde der Vorfall am gestrigen Mittwochnachmittag. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen illegaler Abfallentsorgung und sucht nun Zeugen des Vorfalles und bittet um entsprechende Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

