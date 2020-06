Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, mehrere Autos aufgebrochen & Spiegel beschädigt

Waiblingen: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 67-jährige Frau war am frühen Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der L1193 von Weinstadt in Richtung Waiblingen unterwegs. Auf Höhe der B14 wollte sie vermutlich die Straße überqueren und wurde hierbei von einem 60-jährigen Skoda-Fahrer erfasst, der die Landesstraße in selber Richtung befuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte anschließend und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Rudersberg: Autos geöffnet und nach Diebesgut durchsucht

Gleich sieben geparkte Autos wurden in der Nacht zum Freitag von einem bisher unbekannten Dieb geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Bei insgesamt drei der sieben Pkw wurde der Täter fündig und entwendete u.a. ein digitales Lasermessgerät der Marke Bosch, eine digitale Schieblehre, ein Ladekabel sowie Ausweisdokumente im Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Fahrzeuge waren teilweise in Rudersberg direkt, teilweise im Ortsteil Schlechtbach geparkt. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal: Pkw vs. Laterne

Eine 81 Jahre alte Mercedes-Fahrerin kollidierte am Freitag gegen 11:15 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke in der Waiblinger Straße mit einer Straßenlaterne und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Fellbach-Oeffingen: Spiegel beschädigt

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmittag beschädigten bisher unbekannte Täter die Außenspiegel von zwei geparkten Autos. Die Pkw der Hersteller Mercedes und Honda waren zum Tatzeitpunkt in der Johannesstraße abgestellt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

