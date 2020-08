Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Schmallenberg (ots)

Gegen 02.35 Uhr versuchten am Sonntagmorgen zwei vermummte Personen in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten an einer Tür. Einer der Täter war ca. 1.80 Meter groß und trug eine helle Jogginghose. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

