Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vermisste wieder da

Winterberg (ots)

Die seit dem 30.07 als vermisst gemeldete 68-jährige Anneliese M. Schneider wurde am Samstag in einem Krankenhaus in Winterberg gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.

