Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vermisste Kinder wieder da

Brilon (ots)

Die drei vermissten Kinder aus einer Jugendeinrichtung in Brilon-Alme sind wieder aufgetaucht.

Die drei Kinder hatten sich am 28. Juli nach einem Streit aus der Jugendeinrichtung entfernt. Seit dem war ihr Aufenthaltsort unbekannt. Am Donnerstagmorgen wurden die Kinder in einem Jugendwohnheim im Drübelweg gefunden. Sie hatten sich Zugang zum zur Zeit unbewohnten Gebäude verschafft und hatten sich seitdem überwiegend hier aufgehalten.

Die Kinder sind jetzt zurück in der Jugendeinrichtung in Brilon-Alme.

