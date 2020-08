Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Marsberg (ots)

Eine 34-jährige Fußgängerin wurde am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie betrat die Lillers-Straße, um diese zu überqueren und beachtete nicht den PKW eines 54-jährigen, der die Lillers-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zu einer Berührung zwischen dem PKW und der Fußgängerin, wodurch diese zu Boden stürzte. Sie wurde einem Krankenhaus zugeführt. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell